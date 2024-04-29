İslam Kalkınma Bankası'ndan 6,3 milyar dolarlık finansman! Bakan Şimşek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubunun, 2024-2026 dönemini düzenleyen Ülke Stratejisi kapsamında Türkiye'deki projelere 6,3 milyar dolarlık finansman sağlayacağını duyurdu. Şimşek, "Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor." dedi.

Son Güncelleme:
İslam Kalkınma Bankası'ndan 6,3 milyar dolarlık finansman! Bakan Şimşek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu. İKB'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Riyad'da iki gün süren "Yıllık Toplantılar"a katıldığı bilgisini veren Şimşek, toplantılar kapsamında, İKB Grubunun 2024-2026 döneminde Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen Ülke Stratejisi'nin kabul edildiğini söyledi.

Şimşek, strateji kapsamındaki çerçeve programı, İKB Başkanı Muhammed Sulaiman Al-Jasser ile imzaladıklarını ifade ederek, "Stratejiyle, İKB, ülkemizdeki projelere 6,3 milyar dolar tutarında finansman sağlamayı öngörüyor. Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"KALKINMA ÖNCELİKLERİMİZLE UYUMLU"

Söz konusu stratejinin, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da yer alan kalkınma öncelikleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Strateji kapsamında sağlanacak finansman eğitim, sağlık, ulaştırma, finans, tarım, sanayi, enerji, altyapı gibi birçok sektördeki faaliyetin desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Strateji, İKB Grubunda yer alan tüm kuruluşları, İKB, İslam Kalkınma Bankası (İKB), Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu (ITFC), Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (ICD) ve İslam Ülkeleri Arası İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumunu (ICIEC) kapsıyor. 6,3 milyar dolarlık tutarın 2 milyar dolarının İKB'den, 900 milyon dolarının ITFC'den, 300 milyon dolarının ICD'den ve 3,1 milyar dolarının ICIEC'ten sağlanması öngörülüyor."

İKB Grubunun kuruluşundan beri Türkiye'ye 12,9 milyar dolar finansman sağladığına dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin, bankadan uygun koşullu kredi kullanan ülkeler arasında 4'üncü sırada yer aldığını bildirdi. Şimşek, 2021-2023 döneminde de İKB Grubu tarafından ülkeye yönelik yaklaşık 800 milyon dolarlık finansmanın onaylandığını dile getirdi.

DÜNYA BANKASININ ARDINDAN İKB'DEN EKONOMİ PROGRAMINA DESTEK

Öte yandan, Dünya Bankası da Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarını, Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından devam eden 17 milyar dolarlık programa 18 milyar dolar daha ilave ederek 35 milyar dolara yükseltme kararı almıştı. Bankanın, ilk 3 yıl içinde Türkiye'ye ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı kısa süre önce Bankanın İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girmişti.

Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10.000 puanın üzerine çıktıBorsa İstanbul tarihinde ilk kez 10.000 puanın üzerine çıktıEkonomi

Dünya Bankasının ardından bu kez İKB Grubunun Ülke Stratejisi'nin kabul edilmesi, Türkiye'nin ekonomi programına duyulan destek ve güvenin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Etiketler
Mehmet Şimşek Dolar Hazine ve Maliye Bakanı
Son Güncelleme:
NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı
Uçak biletlerine dev zam yapıldı, fiyatlara yansıdı! Uçak biletlerine dev zam yapıldı, fiyatlara yansıdı!
'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor 'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10.000 puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10.000 puanın üzerine çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!
Maç sona erdi ortalık karıştı: Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı
MHP'li Yıldız yeni anayasayla ilgili konuştu: Dili de bozuk, yeni anayasa halk oyuna sunulmalı "Dili de bozuk, yeni anayasa halk oyuna sunulmalı"
Gözler Fed'de, gram altın düşüşte! Gözler Fed'de, gram altın düşüşte
İlk kez konuştu... Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı bakın nasıl anlattı Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı bakın nasıl anlattı