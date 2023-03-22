Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 4.931,72 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,09 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 4.931,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01'le taş, toprak, en çok gerileyen yüzde 1,09'la spor oldu.

Dün, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaydederek 4.906,63 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü vurguladı.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa
FOX eleştirileri dikkate almadı. Apar topar ekrandan aldı FOX eleştirileri dikkate almadı. Apar topar ekrandan aldı
Aşçıların yaptığı küçük tüyo.. Pilava lezzet veren taktik Aşçıların yaptığı küçük tüyo.. Pilava lezzet veren taktik
IMATECH Fuarı’nda uzmanlar, gelişmiş üretim ve teknolojileri hakkında konuştu IMATECH Fuarı’nda uzmanlar, gelişmiş üretim ve teknolojileri hakkında konuştu
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sona erdi: Alınan kararlar açıklandı İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sona erdi: Alınan kararlar açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo 2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
MetroPOLL anketinde resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber Son ankette resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber
Son anketin sonuçları açıklandı: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 10 puandan fazla Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 10 puandan fazla