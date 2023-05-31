Bloomberg HT'nin enflasyon anketi: Gerileme bekleniyor

Bloomberg HT'nin anketine göre Mayıs ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,2 düşmesi, yıllık enflasyonun yüzde 39,3'e gerilemesi bekleniyor.

Bloomberg HT'nin enflasyon anketi: Gerileme bekleniyor

Bloomberg HT'nin anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında enflasyonun aylık eksi yüzde 0,2, yıllık yüzde 39,3 olması yönünde.

Mayıs ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık eksi yüzde 1 olurken en yüksek beklenti yüzde 0,5 oldu.

Yıllık enflasyon için en yüksek tahmin yüzde 41,5, en düşük tahmin ise yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşti. 12 kurumun katılımıyla gerçekleşen ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45'e geriledi. Önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 46,8 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,39 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 43,68 olarak kaydedilmişti.

Böylece aylık enflasyonda artış serisi 52. ayda da devam etmişti. Mayıs ayı enflasyon verisi 5 Haziran'da açıklanacak. 

Etiketler
Türkiye ekonomisi
Böreğim güzel olmuyor diye üzülmeyin! Çıtır çıtır böreklerin lezzet sırrıymış Böreğim güzel olmuyor diye üzülmeyin! Çıtır çıtır böreklerin lezzet sırrıymış
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Yurttaşlar ekonomik kriz ve enflasyon kıskacındayken... TÜİK'e göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4 büyümüş TÜİK'e göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4 büyümüş
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var AKP'de yeni kabine için neler konuşuluyor?
Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı