Bloomberg HT'nin enflasyon anketi: Gerileme bekleniyor

Bloomberg HT'nin anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında enflasyonun aylık eksi yüzde 0,2, yıllık yüzde 39,3 olması yönünde.

Mayıs ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık eksi yüzde 1 olurken en yüksek beklenti yüzde 0,5 oldu.

Yıllık enflasyon için en yüksek tahmin yüzde 41,5, en düşük tahmin ise yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşti. 12 kurumun katılımıyla gerçekleşen ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45'e geriledi. Önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 46,8 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,39 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 43,68 olarak kaydedilmişti.

Böylece aylık enflasyonda artış serisi 52. ayda da devam etmişti. Mayıs ayı enflasyon verisi 5 Haziran'da açıklanacak.