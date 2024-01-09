Bitlis'te toplu ulaşıma zam!
Bitlis'te toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zam sonrası tek kullanımlık kartlar 18 TL'ye yükseldi.
Bitlis'te özel halk otobüs ücretlerine zam yapıldı.
Bitlis'te yapılan zamla birlikte özel halk otobüs ücretleri, şöyle oldu:
- Merkezden Rahva güzergâhına giden otobüslerde tam bilet 10,20 TL'den 13 TL'ye,
- Öğrenci 6,20 TL’den 8,50 TL'ye,
- Kredi kartı kullanımı 16,50 TL ve tek kullanımlık kartlar 18 TL'ye,
- Diğer mahallelerdeki tarife ise tam bilet 10, öğrenci 8,50 TL oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem