Bitlis'te toplu ulaşıma zam!

Bitlis'te özel halk otobüs ücretlerine zam yapıldı.

Bitlis'te yapılan zamla birlikte özel halk otobüs ücretleri, şöyle oldu:

- Merkezden Rahva güzergâhına giden otobüslerde tam bilet 10,20 TL'den 13 TL'ye,

- Öğrenci 6,20 TL’den 8,50 TL'ye,

- Kredi kartı kullanımı 16,50 TL ve tek kullanımlık kartlar 18 TL'ye,

- Diğer mahallelerdeki tarife ise tam bilet 10, öğrenci 8,50 TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem