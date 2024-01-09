Koç Holding, Tat Gıda'nın bir kısmını sattı: Aracı kurum ve detaylar belli oldu!

Koç Holding, Tat Gıda'nın sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedini Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne sattı.

Koç Holding'nden KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tat Gıda'da sahip olunan Tat Gıda sermayesinin yüzde 43,65'ine denk gelen toplam 59.364.947,16 TL nominal değerli paylar, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış Tarihi") nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve Kapanış Tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olmak koşulu ile 72,023,649.13 dolar karşılığında Memişoğlu'na satılacak. Devre konu toplam yüzde 49,04 oranındaki Tat Gıda paylarının tamamı için devir bedeli ise kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere 80,915,335.72 dolar olarak belirlendi.

Tat Gıda'da sahip olunan 6 adet kurucu intifa senedi, Memişoğlu'na Kapanış Tarihi'nde nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere toplam 1,500,000 dolar bedel karşılığında satılacak. Devre konu toplam 15 adet intifa senedinin bedeli ise 3,750,000 dolar olarak belirlendi. Devir öncesinde, Tat Gıda'nın sahibi olduğu Ram Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 7,5'ine denk gelen toplam 449,999.32 TL nominal değerli paylar ile Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 1,1'ine denk gelen toplam 6,797.70 TL nominal değerli paylar Koç Holding tarafından satın alınacak.

Devir işlemleri, başta Rekabet Kurumu'ndan izin alınması ve yukarıda belirtilen Tat Gıda iştiraklerinin devrinin tamamlanması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olacak. Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde işlemlerin tamamlanması öngörülmekte olup, tarafların bu süreyi 60 gün uzatma hakkı bulunuyor."

ARACI KURUM BELLİ OLDU

Öte yandan yatırım hizmetleri ve varlık yönetim gruplarından ÜNLÜ & Co, Tat Gıda'nın yüzde 49 hissesinin, Koç Holding'den Memişoğlu Tarım'a satışına aracılık etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Salça, domates ürünleri, sos, konserve, turşu ve hazır yemek üretimi ile Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden Tat Gıda Sanayi AŞ'nin yüzde 49 hissesinin, Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışına ilişkin imzalanan sözleşmede, ÜNLÜ & Co, satıcı taraf Koç Holding'in finansal danışmanlığını üstlendi" denildi.

TAT GIDA

Tat Gıda'nın temelleri, 22 Haziran 1967’de Vehbi Koç tarafından Bursa Mustafakemalpaşa’da domates ürünleri işlemek üzere "Tat Konserve" adıyla atıldı.

Bursa Karacabey ve İzmir Torbalı'daki fabrikaları ile büyümeye devam eden Tat Gıda, açıldığı günden beri ihracat faaliyetlerini sürdürmüş ve sektörde öncü bir firma olarak yerini aldı.

Tat Gıda, Yurt içinde ve yurt dışında domates ürünleri, sos, konserve, turşu ve hazır yemek gibi kategorilerde üretim yapıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem