Bitcoin Yeniden Rekora Koşuyor

Bitcoin, Şubat ayı sonlarından bu yana ulaştığı en yüksek seviyeye çıkarak yeniden 100 bin dolara yaklaşırken, finansal piyasalarda yatırımcıların risk iştahı yeniden güçleniyor.

YÜZDE 30 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Son haftalarda Donald Trump’ın gümrük tarifesi politikaları, hem hisse senetleri hem de dijital varlıklar üzerinde olumsuz bir etki yaratmış, Bitcoin bu süreçte aşağı yönlü bir baskı yaşamıştı. Trump’ın 20 Ocak’ta ikinci kez ABD başkanlığına başlamasının ardından, Bitcoin yaklaşık 109 bin dolarlık rekor seviyesinden yüzde 30 kadar değer kaybetmişti.

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ancak, Bitcoin piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olarak, son dönemde yüzde 3,1 oranında bir artışla 97.483 dolara yükseldi ve 21 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin, en son 7 Şubat’ta 100 bin dolardan işlem görüyordu. Perşembe günü birçok küçük kripto varlık daha fazla değer kazandı. Dogecoin yüzde 4,8, Ether ise yüzde 3,3 oranında artış kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi