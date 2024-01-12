Bir yeni vergi daha: Makaron, bandrol uygulamasına dahil edildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan özel tüketim vergisi (ÖTV) (III) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklikler yapan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tebliğiyle makaron, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri ve alkollü içkiler için getirilen bandrollü ürün izleme sistemi ve bandrol uygulamasına dahil edildi.

Söz konusu tebliğin "özel etiketi veya işareti olmayan malların tespitinde müteselsil sorumluluk" başlıklı bölümünde yapılan değişiklik uyarınca, bandrol taşımayan makaron ürünü için de özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV'ye tabi malların tespitinde uygulanan tarhiyat ve vergi ziyaı cezaları uygulanabilecek. Tebliğ 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

DEVLET VERGİ ALMANIN PEŞİNDE

Elips Haber'den Deniz Dalgıç'a konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ‘sigara kağıdı’ olarak geçen makaronun bandrol uygulamasına dahil edilmesiyle devletin açıkta, evde ya da çeşitli yerlerde sarılan açık tütün ile Adıyaman tütünü diye geçen tütünden de vergi almanın peşinde olduğunu söyledi.

Yüksek vergi oranlarına işaret eden Dündar, “Devlet vergisini bu kadar yüksek tutarak halk sağlığını da tehlikeye atığı gibi alım gücü kalmayan vatandaşı sağlıksız ürünlere yönlendiriyor. Resmi kaynakların verilerine göre; yasal tüketim yüzde 40 düşmüş ve yasadışı kaçak tüketim yüzde 400 yüz artmıştır” diye konuştu.