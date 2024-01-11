Bitcoin'de son 2 yılın en yüksek seviyesi!

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları onaylaması ve ETF emirlerinin gelmeye başlamasıyla Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,97 artarak 1 trilyon 810 milyar doları aştı.

FAİZ ORANLARININ DÜŞÜRÜLME BEKLENTİSİ DESTEKLİYOR

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

48 BİN DOLARI AŞTI

Bu gelişmelr sonrası bugün TSİ 17.45 itibarıyla 48 bin 800 dolardan işlem gören Bitcoin, Mart 2022’den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 12'yi aştı.

YÜZDE 157 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Bitcoin, Ekim 2023’ten bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor., Bitcoin’in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

ÖNEMLİ BİR ADIM GÖRÜLÜYOR

Bitcoin'de spot ETF'nin onaylanmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

ETHEREUM DA YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 12’ten fazla değer kazanarak 2 bin 682 dolar seviyesine ulaştı. Etherum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem