Bir Sigara Grubuna Daha Büyük Zam: Tiryakileri Karalar Bağlayacak

Sigara fiyatlarına peş peşe yapılan zamların ardından, Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Imperial Tobacco’ grubuna ait sigara fiyatlarının da zamlandığını duyurdu.

Gelen zamlarla birlikte, Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 65 lira olurken, en pahalı sigara ise 80 TL'ye yükseldi.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Imperial Tobacco sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam devam ediyor.

IMPERİAL TOBACCO GRUBU SİGARA FİYATLARININ EYLÜL 2024 GÜNCEL LİSTESİ

Davidoff Slims (Ivory, White) = 80 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White) = 80 TL

Davidoff C Line Blue = 75 TL

Bianca = 78 TL

Polo (Blue, Grey) = 68 TL

West (Navy, Grey, White) = 65 TL

Kaynak: Gerçek Gündem