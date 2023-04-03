Beşiktaş hisselerine derbi dopingi

Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ın hisseleri borsada yükseldi.

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Beşiktaş hisselerine derbi dopingi

Hafta sonu ligde oynanan maçlardaki sonuçlar, takımların borsadaki performanslarına da yansıdı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri, 4-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardında yüzde 6,4 yükselişle 8,88 liradan işlem görüyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yenen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri de yüzde 8,6 artışla 9,38 liradan alıcı buluyor.

Analistler, Galatasaray'ın ligde liderliğini açık ara farkla sürdürdüğünü ifade etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise yüzde 9,97 düşüşle 51,95 liradan işlem görüyor.

Kendi sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 1,65 azalışla 3,57 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: AA

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