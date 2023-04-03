TRT emeklilerine yapılan artış geri çekildi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran 2022’de; tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapma kararı alındığını açıklamıştı.

Erdoğan, 6 Haziran 2022 tarihinde; “Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakârlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecektir” demişti.

YASA, 5 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, gereken yasal düzenleme TBMM’ye sevk edilmişti. 5 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla, devlet memurlarının ek göstergeleri 600 puan yükseltildi.

TRT EMEKLİSİNİN ŞUBAT 2023 MAAŞINA YANSIDI

Edinilen bilgiye göre, bu düzenleme TRT çalışanlarını ve TRT’den emekli olanları da kapsadı. Bir TRT emeklisinin, CİMER üzerinden SGK’ye yaptığı başvuruya göre; kamu çalışanlarının ve emeklilerinin ek göstergelerinde yapılan değişiklik 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

Ek göstergedeki 600 puanlık artış, 2023 Şubat ve Mart ayları emekli maaş bordrolarına yansıdı.

Emekli vatandaş, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Anılan kanuna göre, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin ek göstergelerinde yapılan değişiklik 15.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmuş, 2023 Şubat ve Mart ayları emekli maaş bordrolarıma 600 puanlık artış yansımıştır. Buna bağlı olarak emekli maaşım, 5800 ek gösterge üzerinden hesaplanıp, tarafıma ödeme yapılmıştır. Ancak e-Devlet üzerinden yaptığım kontrol sonucunda Nisan ayı maaş bordromda, 5800 olan ek göstergemin yeniden 5200'e düşürüldüğünü fark ettim. 7417 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sonrasında emekli maaş kesenek oranının, 5200 ek gösterge için yüzde 165'lik dilimden yüzde 145'lik dilime düşürülmesi sonucunda iki aydır tam aldığım emekli maaşımın olması gerekenden daha az olduğu ve geçmişe yönelik olarak kesinti yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayım. Cumhurbaşkanlığı Makamınca yapılan 600 ek gösterge açıklaması sonrasında emekli maaşımda artış beklerken, kanuni düzenleme sonrasında hali hazırda sahip olduğum imkanların da gerisine düşmüş oldum. Bundan ötürü mağdur olmaktayım."

SGK'DAN TRT EMEKLİSİNE YANIT

SGK, TRT emeklisinin başvurusuna; “Kurumunuzca emekli TRT personeli hakkında uygulanacak ek göstergelere ilişkin yeni bir ek gösterge cetveli gönderilmemiştir. Konuya ilişkin çalışmaların devam ettiği bilinmektedir. Ancak 7417 sayılı Kanun sonrasında ek göstergeniz 600 puanlık genel artış ilave edilerek aylıklarınızın hesaplanmış olmakla birlikte kurumumuza iletilmiş güncel bir ek gösterge cetveli de bulunmadığından ek göstergeniz Kanun öncesi seviyesine çekilerek, yükseltilen ek gösterge rakamı esas alınarak yapılan ödemeler adınıza borç çıkartılarak aylıklarınızdan tahsil edileceği hususunda bilgilerinizi rica ederiz” yanıtını verdi.

"TRT EMEKÇİLERİ VE EMEKLİLERİ ÖNCE KAPSAM DIŞINDA TUTULDU"

TRT çalışanları ve emeklileri açısından yaşanan sorunun nedenlerini, sıralayan KESK Haber-Sen Genel Basın-Yayın, Eğitim, Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri Banu Savaş, şu ifadeleri kullandı:

“2015 tarihinden itibaren özellikle seçim süreçlerinde sıkça dile getirilen 3600 ek gösterge, 6 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekçilere bir müjde olarak açıklandı. 5 Temmuz 2022 tarihinde ise 7417 sayılı kanunla, Resmî Gazete’de yayınlandı. 15 Ocak 2023 tarihinde ise bazı meslek gruplarına bu ek gösterge uygulandı. Diğer memur ve emeklilere ise 600 puan oranında bir artış sağlandı. Bu arada yasada açıkça belirtilmemesine rağmen TRT emekçileri ve emeklileri bu kapsam dışında tutuldu."

SGK, TRT EMEKLİLERİNE EK GÖSTERGE ARTIŞI KAPSAMINA ALDI

Ancak Savaş’ın verdiği bilgiye göre, SGK; 3 Ocak 2023’de bir genelge yayınladı ve TRT emeklilerinin kanunun uygulama alanına girdiğini açıkladı. Savaş, “SGK, 3 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan bir genelge ile TRT emeklilerine kapsama dahil ettiğini duyurdu ve bu tarihten itibaren maaşlara 600 puan ek gösterge yansıtıldı”

TRT YÖNETİMİNDEN SENDİKAYA YANIT

TRT emeklileri gibi, TRT çalışanlarının da kapsama alınması için görüşmelere başladıklarını anlatan Savaş, “Yazılı olarak 600 puanlık ek göstergelerin TRT çalışanlarına uygulanması için müracaatta bulunduk. TRT yönetimi, 2009/54 sayılı yasanın 50’inci maddesine istinaden, yani ek göstergelerin yönetim kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın takdiri ile kuruma uygulanabileceğini ve bunun içinde görüşmelere başladıklarını bildirdi” dedi.

“EMEKLİ MAAŞIMIN 1000 LİRA DÜŞMESİ NEDENİYLE EMEKLİ OLAMIYORUM”

Bir TRT çalışanı, ANKA Haber Ajansı’na; “Kamu görevlileri’ ifadesi kapsamında yer alan TRT kurumu çalışanları olarak, Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından yapılan açıklamanın aksine ilave 600 ek gösterge puanı bizlere verilmediği gibi bir de yasada yapılan düzenleme ile hali hazırda sahip olduğumuz haklardan da geriye düşmüş olduk. EYT kapsamında emekli olmayı düşünüyordum ancak hem emekli ikramiyemin 30 bin lira kadar düşmesi hem de emekli maaşımın 1000 lira düşmesi nedeniyle emekli olamıyorum. Bu mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Aksi halde yargı yoluna başvuracağız” açıklamasını yaptı.

“GELDİĞİMİZ SON DURUM, KAOS”

KESK Haber-Sen yöneticisi Savaş ise gelinen son aşamayı kaos olarak değerlendirdi. Savaş, şunları söyledi:

“Yaşanılan bu süreçte, geldiğimiz son durumda maalesef çok ciddi bir kaos ortamı oluştu ve hak kayıpları var. SGK, Cumhurbaşkanlığı önünde bekletildiği söyletilen kararnamenin imzalanmadığını ileri sürerek TRT emeklilerine uygulanan 600 puanlık ek göstergeyi geri aldı. Böylece, 5200’ün altında ve 6400’ün üzerindeki ek göstergelerde olan arkadaşlarımız ciddi bir maaş kaybı yaşıyorlar. Bu kayıp neredeyse 1000 liraya yakın. Aynı zamanda kurumdan emekli olmaya planlayan, özellikle EYT ile kurumdan gitmeye hazırlanan arkadaşlarımız da süreçlerini askıya aldılar. Çünkü, bu süreçte tazminatta 30 bin liraya yakın hak kaybı söz konusu."

Kaynak: Gerçek Gündem