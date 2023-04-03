Mart ayının zam şampiyonu dana eti oldu

Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 19,90 ile "dana eti"nde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile "kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığında" gerçekleşti.

Mart ayının zam şampiyonu dana eti oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dana eti fiyatlarındaki artışı yüzde 15,16 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 11,16 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 10,88 ile paket turlardaki artışlar izledi.

Mart'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,40 ile orta öğretim, yüzde 6,66 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları, yüzde 6,19 ile kahve, yüzde 5,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 5,38 ilaçlar, yüzde 4,96 ile makarna çeşitleri yer aldı.

FİYATI DÜŞENLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,01 ile sebzeler, yüzde 3,79 ile kadın giyimi, yüzde 2,15 ile erkek giyimi, yüzde 1,91 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,29 ile taze süt, yüzde 1,19 ile margarin, yüzde 0,96 ile katı yakıtlar, 0,89 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,42 ile şekerde görüldü.

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