Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, Fed'in yıl sonuna doğru faiz indireceğine yönelik tahminler de varlığını sürdürdü.

Fed'in faiz kararı öncesi, ABD'de geçen hafta enflasyonun yavaşladığına ve "şahin" para politikası adımlarının yakında sona ereceğine yönelik beklentiler tekrar güç kazanmaya başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışa göre, üzde 0,25 azalışla bin 211 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,56 azalarak günü bin 214 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 990 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 40 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜYOR

Cuma günü bin 969 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla bin 963 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem