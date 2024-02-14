Benzine bir zam daha geliyor

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyor.

Benzine bir zam daha geliyor

Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği benzin zamlarına bir yenisi daha eklendi. NTV'de yer alan habere göre benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor kırdı.

Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 39,42 motorinin ise litre fiyatı 44,35 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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