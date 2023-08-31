Benzinde indirim: Pompaya yansıdı

Benzinde 97 kuruşluk indirim gerçekleşti. Söz konusu fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzinde indirim: Pompaya yansıdı

Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.

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