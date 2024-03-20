Benzin ve motorine zam geliyor

Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam bekleniyor.

21 Mart Perşembe gününden itibaren benzin grubunda 1,34 TL, motorin grubunda ise 1,11 TL fiyat artışı bekleniyor.

LİTRE FİYATI 43 LİRAYI AŞACAK

Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aşacak.

Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.

20 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.06 liradan satılıyor.