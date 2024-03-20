EPDK harekete geçti: Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor

Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını kaldırdı.

EPDK harekete geçti: Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor

Akaryakıtta tek ürün ve tek fiyat dönemi başlıyor. EPDK, istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını kaldırdı. "Ultra force", "power", "VMax" gibi ifadelerle satış yasaklanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor.

Benzin ve dizel mevcutta istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

EPDK farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Forceultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave- yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu.

Etiketler
Akaryakıt Benzin Motorin Motorin fiyatları
Yerli paket teslimat girişimi, 9 milyon TL yatırım aldı Yerli paket teslimat girişimi, 9 milyon TL yatırım aldı
THY personeline yüzde 64 zam THY personeline yüzde 64 zam
Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecek Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecek
Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü
ÇOK OKUNANLAR
Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı not dikkat çekti Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı daha da açabilir; Hatay'da Lütfü Savaş zaten öndeydi Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı açabilir; Hatay’da Savaş zaten öndeydi
Özgür Özel: Gökhan Zan olayına şaşırmadım, Erkan Baş'a da söylemiştim Özgür Özel: Gökhan Zan olayına şaşırmadım, Erkan Baş'a da söylemiştim
Lütfü Savaş: 5 milyon dolarlık adam olduğumu bilmiyordum Lütfü Savaş: 5 milyon dolarlık adam olduğumu bilmiyordum
Mahalle sucusu çocuklara senelerce dehşeti yaşattı: Cinsel istismar, tehdit, şantaj... Mahalle sucusu çocuklara senelerce dehşeti yaşattı