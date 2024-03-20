THY personeline yüzde 64 zam

THY çalışanlarına yılın ilk 6 ayı için yüzde 64 zam yapıldı.

THY personeline yüzde 64 zam

THY ile Hava-İş Sendikası arasında 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Buna göre yılın ilk 6 ayı için maaşlara yüzde 64 zam yapıldı.

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türk Hava Yolları A.O. ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde 2024 yılının birinci altı ayı için %64, ikinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına ilave olarak değişim oranının %10'u kadar, 2025 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için ilgili dönemlerin indeks sayıları üzerine sırasıyla hesaplanan değişim oranının %10'u kadar ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.

01.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere 01.01.2024 tarihine kadar olan geriye dönük ücret farklarının belirlenmesinde, Şubat ayından geçerli olmak üzere uygulanan %50'lik zam oranı dikkate alınarak mahsup işlemi yapılacaktır."

Etiketler
THY Türk Hava Yolları (THY) Zam
Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki... Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki...
Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü
Yerli paket teslimat girişimi, 9 milyon TL yatırım aldı Yerli paket teslimat girişimi, 9 milyon TL yatırım aldı
2023’ün toplam ihracatının %10’una ilk üç ayda ulaşıldı 2023’ün toplam ihracatının %10’una ilk üç ayda ulaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı not dikkat çekti Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı daha da açabilir; Hatay'da Lütfü Savaş zaten öndeydi Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı açabilir; Hatay’da Savaş zaten öndeydi
Özgür Özel: Gökhan Zan olayına şaşırmadım, Erkan Baş'a da söylemiştim Özgür Özel: Gökhan Zan olayına şaşırmadım, Erkan Baş'a da söylemiştim
Lütfü Savaş: 5 milyon dolarlık adam olduğumu bilmiyordum Lütfü Savaş: 5 milyon dolarlık adam olduğumu bilmiyordum
Mahalle sucusu çocuklara senelerce dehşeti yaşattı: Cinsel istismar, tehdit, şantaj... Mahalle sucusu çocuklara senelerce dehşeti yaşattı