Bayramda 1 Gün Bile Çalışan Çift Maaş Alacak: İşte Net Rakamlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, bayram süresince mesai yapacak çalışanların hakları ve alacakları ek ücretler merak konusu oldu. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bayram mesaisinin yasal çerçevesini ve asgari ücret üzerinden kuruşu kuruşuna yapılan maaş hesabını köşesine taşıdı.

İŞVEREN BAYRAMDA ZORLA ÇALIŞTIRABİLİR Mİ?

İşverenin işçiyi bayramda çalıştırma yetkisi tamamen taraflar arasındaki sözleşmeye bağlı. İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde "resmi ve dini bayramlarda çalışılır" hükmü yer alıyorsa, işçi çalışmak zorunda. Sözleşmede böyle bir hüküm bulunmuyorsa, işveren işçiyi bayramda çalışmaya zorlayamaz; çalışma talep ediliyorsa işçinin yazılı onayının alınması zorunlu.

BAYRAM MESAİSİNDE GÜNLÜK İKİ KATI ÜCRET ZORUNLU

Bayram tatilinde çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için normal günlük ücretlerinin aynen korunmasının yanı sıra, brüt ücretleri üzerinden bir günlük ek ücret daha ödeniyor. Yani bayramda çalışan işçi, o gün için çift maaş (iki katı ücret) alıyor.

2026 yılı brüt asgari ücreti olan 33 bin 30 TL (günlük brüt 1101 TL) üzerinden yapılan hesaplamalar ise şu şekilde:

1 Günlük Bayram Mesaisi: 2 bin 202 TL.

Arife Günü Yarım Gün Çalışma: Arife günü öğleden sonra çalışan işçiye yarım günlük ek ücret (asgari ücretli için 550 TL) ödenir. Böylece arife günü toplam hak ediş 1651 TL olur.

Arife günü öğleden sonra çalışan işçiye yarım günlük ek ücret (asgari ücretli için 550 TL) ödenir. Böylece arife günü toplam hak ediş 1651 TL olur. 4.5 Günlük Tam Bayram Mesaisi: Arife öğleden sonrası dahil olmak üzere bayram boyunca toplam 4.5 gün çalışan bir asgari ücretlinin alacağı toplam ek mesai ücreti 10 bin 459 TL'yi buluyor.

'ÜCRET YERİNE İZİN VERELİM' TEKLİFİ YASAL DEĞİL

Yazıda, iş hayatında sıkça karşılaşılan bir suiistimale de dikkat çekildi. İşverenlerin, bayramda çalıştırdığı işçiye ilave ücret ödemeyip bunun yerine "bayram sonrasında izin kullan" teklifi yapması yasalara aykırı bulunuyor.

Kanuna göre, bayramda yapılan çalışmanın karşılığı mutlaka nakden (ilave ücret olarak) ödenmek zorunda olup, izinle takas edilemiyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi