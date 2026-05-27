Bahçeli'den CHP'ye '9 Eylül' Reçetesi: 'Kongreye Gidin, Temizlenin'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne verdiği özel röportajda, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan liderlik krizini değerlendirdi. Yaşananların sadece bir iç mesele olmadığını, Türk demokrasisi için risk taşıdığını belirten Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e sağduyu çağrısında bulundu.

'GENEL MERKEZ'DE TOPARLANMAYI SAĞLAMALI'

Yargı kararlarının net olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, CHP’nin mevcut kurumsal yapısının korunması gerektiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tescilleyen Bahçeli, krizin aşılması için şu formülü sundu:

"Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. Bundan sonraki süreçte genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. İlk olarak genel merkeze yerleşmeli, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirmeli, dağınıklığı gidermelidir."

'BU TÜR FİTNE VE AYAK OYUNLARINI YAKINDAN TANIRIZ'

MHP'nin geçmişte benzer kongre süreçlerinden ve parti ele geçirme operasyonlarından geçtiğini hatırlatan Bahçeli, tecrübelerine dayanarak konuştuğunu vurguladı.

CHP'nin iç işlerine karışma niyetinde olmadıklarını belirten MHP Lideri, "Bu tür fitne ve ayak oyunlarını biz yakından tanır, önceden sezeriz. CHP'nin benzer bir duruma düşmesini engellemek Türk milletine karşı sorumluluğumuzdur. Sokak eylemlerine dönüşebilecek bir kriz, Türk siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturur" uyarısında bulundu.

CHP İÇİN 4 AŞAMALI 'ARINMA' REÇETESİ

Bahçeli, ana muhalefet partisinin krizden temizlenerek çıkması için Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde atılması gereken 4 acil adımı sıraladı:

Uzlaşı Dili: Kılıçdaroğlu ve Özel, partiyi zehirleyen nefret dilini terk ederek sulh zemininde buluşmalı.

Arınma ve Şeffaflık: Yolsuzluk, usulsüzlük ve şeffaf olmayan tüm şaibeli durumlar kamuoyuna açıkça anlatılmalı.

Üye Yapısının Yenilenmesi: Şaibelere bulaşmış isimler partiden temizlenmeli, üye kayıtları sil baştan güncellenmeli.

9 Eylül'de Büyük Kongre: Yenilenen üye yapısıyla il ve ilçe kongreleri tamamlanmalı; büyük kurultay CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de toplanmalı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bu 'temizliği' yaptıktan sonra kongrede kim kazanırsa kazansın saygı duyacağını açıklayarak tarihi bir fedakarlık yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkgün Gazetesi