Mersin Limanları Küresel Ticaretin Kalbine Bağlanıyor: Seyahat Süresi 6 Saatten 2 Saate Düşecek

Türkiye’yi küresel lojistikte stratejik bir üs haline getirecek dev bir ulaşım projesinde sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi’nde genel fiziki ilerlemenin yüzde 87’yi aştığını açıkladı. Proje, Akdeniz’in lojistik gücünü uluslararası ticaret yollarıyla kesintisiz şekilde buluşturacak.

6 SAATTEN 2 SAATE DÜŞÜYOR

Bakan Uraloğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, 361 kilometre olan mevcut hat mesafesi, yeni projeyle 312,5 kilometreye indirilecek. Saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edilen elektrikli ve sinyalli yeni hat sayesinde, Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresi 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşecek. Güzergahta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU AKDENİZ’LE BULUŞUYOR

Projenin Türkiye için küresel bir lojistik avantaj sağlayacağını belirten Uraloğlu, demiryolu hattının iki dev ticari vizyonu birbirine bağlayacağını vurguladı:

"Proje, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak. Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayıp Avrupa'ya uzanan Kalkınma Yolu ile bu hat sayesinde Akdeniz arasında kritik bir halka oluşturuyoruz."

TARSUS GEÇİŞİNDE YÜZDE 98 BAŞARI

Bölgesel ticareti hızlandıracak ve komşu ülkelerle olan ticaret hacmini katlayacak projede sahada yürütülen güncel çalışmaların detayları da paylaşıldı:

Tarsus Şehir Geçişi: Fiziki ilerleme yüzde 98 seviyesine ulaştı.

Fiziki ilerleme yüzde 98 seviyesine ulaştı. Gar ve İstasyonlar: Osmaniye, Nurdağı, Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları sürüyor.

Osmaniye, Nurdağı, Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları sürüyor. Hat Serimi: Mersin-Yenice arasındaki hat serimi ve elektrifikasyon imalatları devam ediyor.

Kaynak: AA