Bankalarda yeni dönem: Birçok kişinin eline geçmiyor, artık yapılmıyor!

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, banka ATM'leriyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Babuşcu, "Bankalar, 20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirmiyor" dedi.

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Bankalarda yeni dönem: Birçok kişinin eline geçmiyor, artık yapılmıyor!

Enflasyon ve kur krizi, TL'nin negatif getirisi yol açarken, bankalarla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

"Bankalar ATM'lere artık 200, 100 ve 50 TL'lik banknotları yerleştiriyor" diyen Babuşcu, "20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirmiyor" dedi.

1000 TL VE 500 TL BANKNOT İDDİASI

Öte yandan Türkiye'de para basma yetkisine sahip Merkez Bankası’nın 1000 TL ve 500 TL banknot, Darphane’nin de 10 TL madeni para basmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Bankalarda yeni dönem: Birçok kişinin eline geçmiyor, artık yapılmıyor! - Resim : 1

İddialar sonrası geçtiğimiz yıl açıklamalarda bulunan Merkez Bankası eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Böyle bir hazırlığımız yok" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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