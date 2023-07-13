Bankalar bu defa gözünü komisyona dikti!

Ticari ve ihtiyaç kredi faizlerine regülasyonlarla getirilen üst sınır ve kredi büyümesine yönelik sınır nedeniyle menkul kıymet tesis zorunluluğuyla karşı karşıya kalan bankacılık sektörü bu zorunluluktan kaçınmak için hizmet, komisyon, sigorta gibi faiz dışı gelirlere yöneldi.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın aktardığı habere göre, bankaların faizi, yüksek enflasyon ve yüksek mevduat faizlerinin bulunduğu ortamda çok yükseltemedikleri için sigorta, hizmet bedeli ve komisyon gibi faiz dışı gelirlerle para kazanmaya çalıştıklarını dile getirerek bu tür kazançların ise anında gelir olarak yansıdığına dikkat çekti.

FAİZ DIŞI GELİR BİRİNCİ SIRADA

Kredilerden alınan komisyon, hizmet geliri, sigorta ve diğer gelirlerden oluşan faiz dışı gelirler bankacılık sektöründe toplam olarak mayısta geçen yıl mayısa göre yüzde 148 arttı ve 103 milyar liradan 255 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde net faiz gelirleri ise sadece yüzde 3 arttı ve 217.3 milyar liradan 223.8 milyar liraya çıktı. Kamu mevduat bankalarının faiz dışı gelirleri geçen yıl mayısa göre yüzde 262,2 artarak 26.1 milyar liradan 94.6 milyar liraya ulaştı. Kamu mevduat bankalarının net faiz geliri ise yüzde 16,6 azaldı ve geçen yıl mayıstaki 68,4 milyar lira seviyesinden 56.9 milyar liraya geriledi. Yerli özel mevduat bankalarının faiz dışı geliri mayısta geçen yıl mayısa göre yüzde 95 artış gösterdi. 37.9 milyar liradan 73.9 milyar liraya yükseliş yaşandı. Net faiz gelirleri ise yerli özel mevduat bankalarının yüzde 3,65 arttı ve 72.4 milyar liradan 75 milyar liraya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem