Bakan Şimşek'ten enflasyon için yeni tahmin: Tek hanelere ne zaman düşecek?

Yabancı yatırımcılarla temaslarda bulunmak için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon için yeni tarih verdi.

Chatham House toplantısında yatırımcılarla buluşan Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomim’in haberine göre, Bakan Şimşek, yeni enflasyon tahminini "Enflasyon bu yıl düşük 40'lı ya da yüksek 30'lu seviyelere inebilir. Gelecek yıl 10'lu seviyelerin ortasında ve bir sonraki yıl da tek haneli seviyelere gerileyebilir” ifadeleriyle açıkladı.

Şimşek, “Piyasalar da oluşturduğumuz programın enflasyonu dizginlememizi ve düşürmemizi sağlayabileceğine inanmaya başlıyor” diye konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin neden BRICS'e üye olmadığına ilişkin gelen bir soruyu ise Türkiye'nin ana ortağının Avrupa Birliği (AB) olduğu ve AB'den ayrılamayacağı şeklinde yanıtladı.