Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarında artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin bazı işletmelerce suistimal edildiğini belirterek yeni bir düzenlemeye gitti.

Düzenlemeyle birlikte lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından düzenlemeyle ilgili KDV artışı yapılmadığını belirtti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."

Mehmet Şimşek işaret etti: Vergi oranları artırıldı!Mehmet Şimşek işaret etti: Vergi oranları artırıldı!Ekonomi

Etiketler
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Güncelleme:
Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu
Mehmet Şimşek işaret etti: Vergi oranları artırıldı! Vergi oranları artırıldı!
Mehmet Şimşek'ten Erdoğan ile ters düştüğü iddialarına yanıt: Bir süredir... Şimşek'ten Erdoğan ile ters düştüğü iddialarına yanıt
Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor
ÇOK OKUNANLAR
İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti İsviçre, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti
Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor
Kulis: AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti