Bakan Kurum Paylaştı! TOKİ Sosyal Konutlarda Yüzler Gülüyor: 'Burası Bizim Dünyadaki Cennetimiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, bir yandan asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki konutların yapımını tamamlarken diğer yandan 81 ilde sosyal konutlarının inşasını tamamlıyor. Bu kapsamda İstanbul Başakşehir’de 152 bin metrekare alanda 2 etaptan oluşan 1.446 sosyal konut projesi de geçen yıl tamamlandı.

BAKAN KURUM: BU MUTLULUKLARI ADIM ADIM BÜYÜTECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlarda yaşayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Belgin Bayram’ın “Her şey benim kalbime göre oldu" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Milletimizden bu sözleri duymaktan daha büyük bir mutluluk yok. Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul'umuzda 100 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık konut inşa edecek bu mutlulukları adım adım büyüteceğiz” mesajını verdi.

📍Başakşehir



“Her şey benim kalbime göre oldu."



Milletimizden bu sözleri duymaktan daha büyük bir mutluluk yok.



Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul'umuzda 100 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık konut inşa edecek bu mutlulukları adım adım büyüteceğiz. @Toki_Kurumsal pic.twitter.com/JSHBypyT2c — Murat KURUM (@murat_kurum) December 12, 2025

"EŞİM KAPIDA DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ, ŞÜKÜR NAMAZI KILDI”

Projeye oğlunun kendinden habersiz yazıldığını ifade eden Belgin Bayram, kuranın kendilerine çıktığındaki mutluluklarını şöyle dile getirdi:

"Çok ihtiyacımız vardı. Arkadaşlarına çıkmadı, benim oğluma nasip oldu. Anahtar teslimi aldığımızda dairemize geldik. İçine girdik. O an ki duygularımı ifade edemiyorum. Eşim kapıda dizlerinin üzerine çöktü, şükür namazı kıldı. Derler ya hani insanın kalbine göre veriyor diye. Gerçekten her şey benim kalbime göre oldu. Bağcılar Güneşli’de de oturdum. Orada yanıyorduk, kavruluyorduk. Burası yayla gibi. Ben Karadenizliyim sanki Karadeniz'in harmanlarında gibi hissediyorum."

“BURASI BİZİM DÜNYADAKİ CENNETİMİZ”

Emekli hak sahibi Naime Merdin ise projeye nasıl başvurduğunu şöyle anlattı:

"Eşime ‘Bak, TOKİ yeni bir projeye çıkıyormuş, Cumhurbaşkanı açıkladı. Emekli statüsü ve dar gelirlilere’ dedim. Eşim, ‘bize çıkmaz’ dedi. ‘Niye çıkmasın’ dedim ve eşimi ikna ettim. Ardından süreci başlattık. Kura sonucunda ise en büyük numaralı gözlüğümü takarak bilgisayarın başına geçtim. Tek tek bakacağım dedim. Baktım, 554’üncü sıralarda Mücahit Merdin yazıyor. O gün inanın uyku uyumadık. Çünkü düşünün eşim 69 yaşında, ben 60 yaşındayım hiç kendi evimiz olmamış. Bu bizim için gerçekten Allah'ın bize lütfettiği bu dünyadaki cennetimiz burası. Ne demişler, ‘Ahirette iman, dünyada mekan.’ Bizim de mekanımız burası. Biz mutluyuz. Başakşehir'i de sevdik. Allah herkese versin."

“BUGÜN ÖDEDİĞİMİZ MİKTAR BELKİ AİDAT BİLE DEĞİL”

Daha önce 33 yıl kirada yaşadığını belirten Bahtışen Kılıç da “Kapıyı ilk açtığımızdaki heyecan apayrı bir şey. Hayatımızda ilk kez evimiz oldu. O kadar güzel bir duyguydu ki... Yıllar sonra hayal ettiğimizden daha da güzel bir evimiz oldu. En büyük güzellik millet bahçesi var. Sonra park alanlarımız, otopark yerlerimiz var. Başakşehir apayrı güzel zaten. Bugün ödediğimiz miktar belki aidat bile değil” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA