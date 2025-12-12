Toplu Ulaşıma Zam Yapıldı! İşte Yeni Tarife

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Son Güncelleme:
Toplu Ulaşıma Zam Yapıldı! İşte Yeni Tarife
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan aralık ayı üçüncü birleşiminde, önceki toplantının tutanak özeti oylatılarak, gündem maddeleri okundu.

Toplantıda, 13. gündem maddesi olan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu. AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, söz konusu zamma ilişkin, "ABB bünyesinde bulunan EGO otobüslerinin tarifelerinin 2026 yılı için 26 liradan 35 liraya çıkarılmasını içeren bir karar. Geçtiğimiz ay ABB Başkanı, Ankara'da ulaşımı ücretsiz yapacağını beyan ederken, bir ay sonra böyle bir kararın gelmesinin ne kadar mantığa aykırı bir durum olduğunu anlamak adına burada söz aldım. Bundan dolayı da Sayın Belediye Başkanını bu vaadini gerçekleştirmek adına adım atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın otobüs alımına ilişkin sözlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"'Bin tane otobüs alacağım' dedi. Bin otobüs alınmasına ilişkin Meclis'te ne karar alınması gerekiyorsa sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz bu kararın sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz, Sayın Mansur Yavaş'ı vermiş olduğu sözü yerine getirmeye davet ediyoruz. Yapılan ulaşım zammına bu gerekçeyle onay vermediğimizi belirtmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Gram Altın Rekor Kırdı! Gümüş Tarihi Zirvesine Yakın Gram Altın Rekor Kırdı! Gümüş Tarihi Zirvesine Yakın
Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücrette İlk Toplantı Sona Erdi Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücrette İlk Toplantı Sona Erdi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir
Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında! 722 Yıllık Stres Biriken Bölgede 8’den Büyük Deprem Uyarısı Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama Geldi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı?
Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında! Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında!
Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor