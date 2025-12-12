Asgari Ücrette İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık’ta yapacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın başkanlık ettiği oturumla başlandı.
TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı görüşmede, hükümet yetkilileri ile işveren tarafı adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.
İKİNCİ TOPLANTI İÇİN TARİH NETLEŞTİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştireceği ikinci toplantının tarihi açıklandı.
Toplantı yine Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın yönetiminde yapıldı. İşçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ’in bulunmadığı görüşmeye, hükümet ve TİSK temsilcileri katılım sağladı.
Komisyonun ikinci buluşmasının hangi tarihte yapılacağı ise resmi olarak duyuruldu.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: