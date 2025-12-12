Asgari Ücrette İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık’ta yapacak.

Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın başkanlık ettiği oturumla başlandı.
TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı görüşmede, hükümet yetkilileri ile işveren tarafı adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.

İKİNCİ TOPLANTI İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştireceği ikinci toplantının tarihi açıklandı.

Toplantı yine Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın yönetiminde yapıldı. İşçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ’in bulunmadığı görüşmeye, hükümet ve TİSK temsilcileri katılım sağladı.

Komisyonun ikinci buluşmasının hangi tarihte yapılacağı ise resmi olarak duyuruldu.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret
