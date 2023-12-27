Bakan Işıkhan'dan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Rakamı şimdi söyleyeceğiz

Bakan Vedat Işıkhan, yeni asgari ücreti görüşmek amacıyla TÜRK-İŞ’i ziyaret etti. Sendika başkanı Ergün Atalay, "Rakamı şimdi söyleyeceğiz" dedi.

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Bakan Işıkhan'dan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Rakamı şimdi söyleyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise basına verdiği demeçte, "Bugüne kadar tam 28 gün geçti hiç rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Orada Cumhurbaşkanımız sorduğunda, biz orada talebimizi söyleyeceğiz. Bugün rakam açıklanır mı bilmiyorum. Uzlaşırsak masada oturur konuşuruz. Burada kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Zaten bu komisyon adil bir komisyon" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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