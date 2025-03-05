Bakan Işıkhan Duyurdu: İş Yerleri İçin Yönetmelik Değişti: Yetkiler Artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren veya işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimine erişimini kolaylaştırmak amacıyla daha fazla kurum ve kuruluşa bu eğitimi verebilme yetkisi alma imkanı sağladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan Duyurdu: İş Yerleri İçin Yönetmelik Değişti: Yetkiler Artırıldı

"Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Işıkhan, yönetmelik değişikliklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelişen ihtiyaçlara yönelik politikaları hayata geçirdiklerini, çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini öncelediklerini belirtti.

YETKİ ALANI ARTIRILDI

Işıkhan, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdiklerini aktararak, "Bu doğrultuda, İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik'te yaptığımız değişikliklerle işveren veya işveren vekillerinin eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla daha fazla kurum ve kuruluşa eğitimi verebilme yetkisi alma imkanı sağladık." ifadesini kullandı.

Eğitim sonunda yapılan tek sınav şartını kaldırdıklarını ve eğitim içeriğinde her ders sonunda test yapılmasını sağlayarak eğitimin etkinliğini artırdıklarını vurgulayan Işıkhan, "Sınav şartının kaldırılması nedeniyle daha önce sınava katılım hakkı belgesi almış adayların Eğitimi Tamamlama Belgesini 31 Aralık 2025'e kadar başvurmaları halinde Bakanlığımız verecektir." bilgisini paylaştı.

Aynı il sınırlarındaki birden fazla az tehlikeli sınıf iş yeri bulunan işverenlere, çalışan sayıları toplamda 50'den az olmak kaydıyla, bu iş yerlerinin tamamında İSG hizmetlerini üstlenme imkanı sağladıklarını da bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yaptığımız değişikliklerle temel eğitimlerin uzaktan verilebilmesine olanak sağladık. İlk defa verilecek veya tekrar verilecek temel eğitimlerin eş zamanlı (senkron) yerine, asenkron olarak da sunulabilmesine imkan tanıdık."

Kaynak: AA

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