Borsada Manipüslasyon Soruşturmasında Yeni Detaylar: Hedef Fiyat Verdiler, O Hisse Önce Fırladı, Sonra Çakıldı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması sürerken, ortaya yeni detaylar çıktı. Şüphelilerin sosyal medyadan BASGZ hisselerine ilişkin manipülatif paylaşımlar yaptığı belirlendi. Söz konusu hisselerdeki hareketlilik ise dikkat çekti.

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Borsada Manipüslasyon Soruşturmasında Yeni Detaylar: Hedef Fiyat Verdiler, O Hisse Önce Fırladı, Sonra Çakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Borsa İstanbul’da manipülasyon yapıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturmada farklı illerde 17 kişi gözaltına alınırken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıtı.

Sabah’ta yer alan habere göre, gözaltındaki şüphelilerin 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 döneminde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hisselerinde manipülatif işlemler gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Borsada Manipüslasyon Soruşturmasında Yeni Detaylar: Hedef Fiyat Verdiler, O Hisse Önce Fırladı, Sonra Çakıldı - Resim : 1

‘Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı’ yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında sermaye piyasası kanununa muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlaması yapıldı. Şüphelilerin aralarında para ve görüşme trafiği de dosyaya yansıdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, 26 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı bültende, Hasan Meşe, Kenan Yüksek, Mehmet Özcan, Tayfun Büyük, Ramazan Uslu, Oğuzhan Çakıroğlu, Hasan Bacak, Bektaş Üşümüş, Muhammed Meşe, Hümeyra Meşe, Mahmut Nevfel Elgün, Selman Çakmak, Mehmet Ünal Çevik, Şemsettin Günaltay Erikel, İlhan Küçük, Alaaddin Sevinç, Musa Şimşek, Kurtuluş Doğanay gibi isimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Borsada Manipüslasyon Soruşturmasında Yeni Detaylar: Hedef Fiyat Verdiler, O Hisse Önce Fırladı, Sonra Çakıldı - Resim : 2

ÖNCE FIRLADI SONRA ÇAKILDI

Söz konusu bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığına konu olan işlemlerde, 11 Haziran 2021'de halka açılan BASGZ hissesinin 27 Temmuz 2021 tarihinde 15,17 lira değerinde olduğu, 2 Kasım'da zirve yaparak 38,66 liraya ulaştığı ardından sert bir düşüş yaşayarak 11,39 liraya gerilediği ortaya çıkmıştı.

Şüphelilerin sosyal medyadan manipülatif paylaşımlarda bulundukları da belirtilmişti.

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Kaynak: Sabah

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