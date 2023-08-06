Bakan Bak'tan yeni açıklama geldi: İlk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV ne zaman kaldırılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Bakan Bak'tan yeni açıklama geldi: İlk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV ne zaman kaldırılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü' etkinliğine katıldı.

İlk olarak yurt kapasitesini artırmak için yaptıkları çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulunan Bak, "Hedefimiz, hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmamak. Şu an yurt kapasitesinde 900 binlerdeyiz. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak" diye konuştu.

ERDOĞAN DUYURACAK

Bakan Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

SEÇİM VAADİYDİ

14 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri 'en çok oy alan parti' olarak tamamlayan AKP, seçim beyannamesinde üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vadetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" denilmişti.

Etiketler
ÖTV Telefon bilgisayar Vergi
Son Güncelleme:
Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatayı işin uzmanı açıkladı Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatayı işin uzmanı açıkladı
Aklınızda bulunsun; Bulgur pilavının lezzetini 5'e katlıyor! Bir kaşık ekleyip karıştırın yeter Aklınızda bulunsun; Bulgur pilavının lezzetini 5'e katlıyor! Bir kaşık ekleyip karıştırın yeter
İddia: Mehmet Şimşek, TÜİK Başkanı Çetinkaya'yı arayıp 'gerçeği açıklayın' dedi İddia: Mehmet Şimşek, TÜİK Başkanı'nı arayıp 'gerçeği açıklayın' dedi
A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar... A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar...
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'dan sert tepki: Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek 'Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek'
İddia: Mehmet Şimşek, TÜİK Başkanı Çetinkaya'yı arayıp 'gerçeği açıklayın' dedi İddia: Mehmet Şimşek, TÜİK Başkanı'nı arayıp 'gerçeği açıklayın' dedi
Dizideki seks ve kavga sahneleri 20 yıllık dostluğa gölge düşürdü Dizideki seks ve kavga sahneleri 20 yıllık dostluğa gölge düşürdü
Bakan Bak'tan yeni açıklama geldi: İlk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV ne zaman kaldırılacak? İlk defa cep telefonu alacak gençler için ÖTV ne zaman kaldırılacak?
Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak