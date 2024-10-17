Babacan'dan 'Altı Sıfır' Göndermeli Bütçe Tepkisi: 'Birer Birer Geri Getiriyorlar'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. 2025 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını ise şu şekilde öngördük, personel giderleri için toplam 3 trilyon 911 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar lira, cari transferler 5 trilyon 813 milyar lira, sermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar lira, sermaye transferleri 338 milyar lira, borç verme giderleri 306 milyar lira, yedek ödenekler 287 milyar lira, faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar liradır" açıklamasını yaptı.

'SIFIRLARI BİRER BİRER GERİ GETİRİYORLAR'

Bütçe teklifine tepki gösteren DEVA Partisi Ali Babacan, şu paylaşımı yaptı:

"1 Ocak 2005. Trilyon lafını lügatımızdan çıkarmış, paradan altı sıfır atarak Türk lirasına itibar kazandırmıştık. Son yıllarda sıfırları birer birer geri getiriyorlar. "Ülkenin itibarını yerle bir edelim" diye plan yapsalar, ancak bu kadar başarabilirlerdi."

Kaynak: Gerçek Gündem