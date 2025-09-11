Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) küresel piyasalarda merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

ECB, Eylül ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Tahminlere paralel gösterge oranı yüzde 2,15’te sabit bıraktı. Beklenti; politika yapıcılar, istikrarlı enflasyon, dirençli ekonomi ve ticaret politikası belirsizliği nedeniyle temkinli bir “bekle ve gör” yaklaşımı sürdürürken oranları değiştirmemesi yönündeydi.

Beklenti karşılandı ve gösterge oranlar ardışık ikinci toplantıda sabit tutuldu.

Enflasyon yüzde 2’lik orta vadeli hedefe yakın seyrederken, görünüm Haziran ayına göre büyük ölçüde değişmedi.

Yeni personel projeksiyonlarına göre, 2025’te ortalama yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşecek olan enflasyon, 2026’da yüzde 1,7’ye gerileyecek ve ardından 2027’de hafifçe yükselerek yüzde 1,9’a ulaşacak. Çekirdek enflasyonun (gıda ve enerji hariç) 2025’te yüzde 2,4, 2026’da yüzde 1,9 ve 2027’de yüzde 1,8 olması bekleniyor.

Büyümenin 2025’te yüzde 1,2 (önceki yüzde 0,9’dan artışla) olması, 2026’da yüzde 1,0’a yavaşlaması ve 2027’deyüzde yüzde 1,3’e toparlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası Faiz
