Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyatları Ocak Ayında Arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini duyurdu.

Verilere göre, hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde ÜFE, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 oranında artış gösterdi.

PİYASA BEKLENTİSİ ÜFE'DE DAHA DÜŞÜK ARTIŞ GÖRÜLÜYORDU

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ocak ayında aylık bazda en fazla artışı yüzde 6,2 ile İrlanda, yüzde 5,4 ile Bulgaristan ve yüzde 2,3 ile İsveç yaşadı.

PORTEKİZ, AVUSTURYA VE SLOVENYA'DA GERİLEME

Aylık ÜFE, Portekiz'de yüzde 2,2, Avusturya'da yüzde 0,6 ve Slovenya'da yüzde 0,5 oranında geriledi.

YILLIK ÜFE DEĞİŞİMİ

Ocak ayında yıllık bazda İrlanda'da ÜFE yüzde 14,9, Bulgaristan'da yüzde 14,4 ve Danimarka'da yüzde 6,4 oranında artış gösterdi. Öte yandan, Litvanya'da yüzde 5,3, Lüksemburg'da 4,7 ve Estonya'da yüzde 4,5 azalma görüldü.

Kaynak: AA