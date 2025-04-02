Asya Borsalarında Seyir Belli Oldu

Asya borsalarında seyir nasıl ilerliyor? İşte ayrıntılar...

Asya Borsalarında Seyir Belli Oldu

Asya borsaları, yeni işlem gününde karışık bir seyirle devam ediyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Asya borsalarında yön arayışı öne çıkarken, Trump tarifelerinin olası etkileri bölge pay piyasalarında etkili oluyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ABD yönetiminin uygulayacağı tarifelerin küresel ticaret üzerinde büyük bir etkisi olabileceği uyarısında bulunarak, bu ay Washington'da düzenlenecek G20 maliye bakanları toplantısında, meslektaşlarıyla tarifelerin küresel ekonomiye etkilerini tartışmak istediğini dile getirdi.

Ueda, "ABD'nin tarife politikasının küresel ekonomi üzerindeki etkisi oldukça belirsiz ancak tarifelerin kapsamı ve ölçeğine bağlı olarak, her ülkenin ticari faaliyetleri üzerinde büyük bir etkisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ABD ile görüşmenin tarifelerin kaldırılmasına bağlı olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 35.725 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.506 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 23.118 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.345 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 76.480 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

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