Bu Şehirlerde Yaşayanlar Kat Kat Fazla Doğal Gaz Faturası Ödeyecek! Akın Akın Göç Ettirecek Gelişme

SOĞUK İLLERE DAHA FAZLA DOĞAL GAZ FATURASI GELECEK

Yeni sistem kapsamında, Hakkâri, Erzurum, Ardahan, Muş ve Ağrı gibi yıllık doğalgaz tüketimi yüksek olan illerde vatandaşlara daha fazla destek sunulacak. Buna karşılık, Adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya gibi sıcak iklime sahip şehirlerde tüketicilere daha düşük destek sağlanarak gerçek kullanım bedelleri yansıtılacak.