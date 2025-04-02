Bu Şehirlerde Yaşayanlar Kat Kat Fazla Doğal Gaz Faturası Ödeyecek! Akın Akın Göç Ettirecek Gelişme
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından doğal gaz faturalarında kademeli sisteme geçiş için hazırlıklar başladı. O illerde doğal gaz tüketimi dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeye göre, her il için farklı tüketim kademeleri belirlenecek ve özellikle soğuk iklim bölgelerindeki hanelere daha fazla destek sağlanacak.
SOĞUK İLLERE DAHA FAZLA DOĞAL GAZ FATURASI GELECEK
Yeni sistem kapsamında, Hakkâri, Erzurum, Ardahan, Muş ve Ağrı gibi yıllık doğalgaz tüketimi yüksek olan illerde vatandaşlara daha fazla destek sunulacak. Buna karşılık, Adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya gibi sıcak iklime sahip şehirlerde tüketicilere daha düşük destek sağlanarak gerçek kullanım bedelleri yansıtılacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE DOĞAL GAZ TÜKETİMİ NASIL?
2023 yılı verilerine göre İstanbul'da yıllık ortalama doğalgaz tüketimi 869 m³, Ankara'da 1.067 m³, İzmir'de ise 736 m³ olarak ölçüldü. En yüksek tüketim ise 1.401 m³ ile Hakkâri'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 521 m³ ile Adana’da kaydedildi.
ELEKTRİK TARİFELERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK
TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, sadece doğal gazda değil, elektrik tarifelerinde de bölgesel düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Özellikle sıcak iklimli şehirlerde klima kullanımı nedeniyle yüksek fatura şikayetlerinin arttığını vurgulayan Öner, elektrik tarifelerinin de iklim şartlarına göre revize edilmesi gerektiğini ifade etti.
YIL SONUNA KADAR FAALİYETE GEÇMESİ HEDEFLENİYOR
Enerji Bakanlığı, doğalgazda kademeli tarife sisteminin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesini hedefliyor. Bu düzenlemeyle, gerçek ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sağlanması ve faturalarda adil bir denge oluşturulması amaçlanıyor.