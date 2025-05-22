Aşk-ı Memnu Dizisinde Büyük Sırrın Patladığı Çiftlik Satılıyor! Ziyagil Ailesinin Vazgeçilmezine Dudak Uçuklatan Rakam

Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Dizide Ziyagil ailesinin tatil kaçamaklarına ev sahipliği yapan, Arsen Hala’nın meşhur çiftliği satışa çıkarıldı. İstanbul Çatalca'da yer alan ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu özel mülk için istenen bedel tam 195 milyon TL.

AŞK-I MEMNU'NUN MEŞHUR ÇİFLİĞİ SATILIYOR

Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanan ve 2008 yılında yayın hayatına başlayan Aşk-ı Memnu dizisi, yalnızca hikayesiyle değil, çekim yapılan mekanlarıyla da hafızalara kazındı. Ana çekimleri Sarıyer'deki tarihi yalıda gerçekleşen dizide, Arsen Hala karakterinin Çatalca’daki çiftliği de unutulmaz sahnelere ev sahipliği yapmıştı.

23 ODA, HAMAM, SAUNA BULUNUYOR

Çatalca’nın Ovayenice Mahallesi’nde bulunan çiftlik, 10 bin 665 metrekarelik arazi üzerine kurulu. Tek katlı olarak inşa edilen yapının toplam kapalı alanı 1.800 metrekareyi buluyor. Denize nazır manzarası ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan mülk, 23 oda, hamam, sauna ve açık yüzme havuzu gibi birçok özelliğe sahip.

EK ARAZİYLE TOPLAM 54 BİN M2’YE ÇIKABİLİYOR

Mülkün sahibi, yalnızca konutun 135 milyon TL’ye satışta olduğunu, ancak dileyen alıcının mülke bitişik 43 bin 302 metrekarelik ek araziyi de dahil ederek toplam alanı 53 bin 967 metrekareye çıkarabileceğini belirtiyor. Bu durumda toplam satış fiyatı 195 milyon TL'ye ulaşıyor.

OTEL OLARAK HİZMET VERMİŞTİ

1989 yılında Mimar Altan Denizel tarafından çiftlik evi olarak tasarlanan yapı, iş insanı Dikran Masis tarafından inşa edildi. Uzun yıllar özel kullanımda kalan yapı, 2005 sonrası butik otel olarak faaliyete geçmişti. Çiftlik içerisinde 6 personel odası, tam donanımlı mutfak, soğuk oda, şaraphane olarak da kullanılabilen çamaşır odası, yönetim ofisi, iki farklı toplantı salonu, iki masaj odası, taş fırın ve bin 600 metrelik yürüyüş parkuru gibi pek çok özellik yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi