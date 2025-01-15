Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Merkez Bankası'nın Verilerindeki Sır Perdesi: SGK Uzmanı Oran Bile Verdi

2025 Ocak ayı enflasyonu ne olacak? 2024 asgari ücretine yüzde 49,11, memur ve emekli ise yüzde 49,25 zam almıştı. Zamların ardından geçtiğimiz yıl Ocak ayında aylık enflasyon aylık bazda yüzde 6,70’e yükselmişti. Merkez Bankası Aralık 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde rakamlar ortaya çıktı. Yeni yılın ilk ayında da asgari ücret zammı, emekli ve memur zammı etkisi ile yüksek bir enflasyon rakamı bekleniyor.

ENFLASYONDA ÜCRETLER ETKİSİ

2023 Aralık’ta yüzde 2,93 olarak açıklanan enflasyon zamlar sonrası yüzde 6,70’e çıkmıştı. Zamlar öncesi yüzde 1,03 olarak beklentilerin çok altında açıklanan Aralık 2024 enflasyonunun Ocak 2025 itibarıyla yüzde 4’e yükselmesi öngörülüyor! Piyasa Katılımcıları Şubat ayında enflasyonda sert bir düşüşle yüzde 2,58 aylık artış görülebileceğini kaydediyor.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN PEŞ PEŞE ASGARİ ÜCRET MESAJI

2025 yılı için öngörülen yıllık enflasyon oranı yüzde 21 olarak belirlenmiş ve hedef doğrultusunda maaşlar üzerindeki artış baskılanarak kararlı duruştan vazgeçilmemişti! Ancak gelen tepkiler ekonomi yönetiminde asgari ücretli için ara zam ihtimalini gündeme getirdi. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam için enflasyon rakamlarının dikkatle takip edileceğini kaydetti. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Enflasyonda çok ciddi sapma olması durumunda asgari ücreti değerlendiririz” dedi.

Benzer ve en net açıklama ise son olarak geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Bakan Işıkhan, “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİR Mİ?

Peki asgari ücrete zam gelir mi? SGK Uzmanı Melis Elmen o soruya ‘yapılabilir’ diyerek yanıt verdi ve, “2025’in enflasyon oranlarını oldukça aşağıda tutmak istiyorlar ama yapılan açıklamaların en önemli detayı şuydu: ‘Ekstra bir durum olur, son 6 aylık periyod içinde ekonomide ekstra bir durum olur, enflasyonda ekstra bir ezilme durumu olur ise çalışma yapacağız.’ Yapılan açıklama buydu. Henüz bir çalışma yok ama soru sorulduğu için cevap vermiş gibi duruyor sayın bakan. Belki yüzde 10’luk bir artış, iyileştirme yapılabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

MEMUR VE EMEKLİYE 2 AYLIK ZAMDA İPUCU

2025 Ocak ayı itibarıyla memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. En düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükseltildi. Peki emeklinin Temmuz 2025 zammı ne olacak? Memur maaşları için beklenen artış ne? Merkez Bankası’nın Ocak ve Şubat ayları tahminine göre 2 aylık oranlar şimdiden ortaya çıktı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2 aylık zammının yüzde 6,68 olması bekleniyor. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkına ek 7. Dönem Toplu Sözleşmesi gereği yüzde 5 zam daha alacak. Böylece yüzde 5,68 kümülatif zam meydana geleceği de hesaplandı.

Kaynak: Haber Merkezi