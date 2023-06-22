Asgari ücret zammının ardından yemek bedeli de yeniden belirlendi

Asgari ücretli çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Yıl sonuna kadar işverenlerin yemek bedelinden istisna edebileceği kazanç tutarı 105,75 TL olarak uygulanacak.

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Asgari ücret zammının ardından yemek bedeli de yeniden belirlendi

Asgari ücreti net 11 bin 402 liraya çıkaran ara zammının ardından işverenlerin yemek istisnası tutarları da belli oldu.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre 2023 Temmuz - Aralık döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 105,75 TL olarak uygulanacak.

"İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilecek. Sigorta primine esas kazanç tabanlarına göre, SGK çocuk parası aylık 268,29 aile yardımı da 1 bin 341 liraya çıkacak.

Alt sınırdan Bağ-Kur prim tutarı 4 bin 628, tarım Bağ-Kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı da 4 bin 628 lira olarak uygulanacak.

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