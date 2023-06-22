Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? 'Bu ziyaret haberinden sonra spekülasyonların ardı arkası kesilmedi'

Hükümetin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde bizzat daha önce tartışma yaşadığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile kendisine yakınlığıyla bilinen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan için 'büyük gün' geldi.

Mevcut iktidarın bugüne kadar izlediği uygulamaların aksine ortodoks politikaları takip edecekleri tahmin edilen ikilinin öncülüğünde bugün yeni faiz kararı açıklanacak. Beklenti, şu an yüzde 8.5 olan politika faizinin yüzde 17 ile 20 arasında bir orana çıkarılması.

10Haber yazarı Erdal Sağlam, faiz kararı öncesi sosyal medyada çıkan "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Şimşek, dün gece Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti" haberlerine değindi.

"Bu ziyaretin, bugün Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararıyla bir ilgisinin olabileceği ister istemez konuşulur oldu" diyen Sağlam, devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ile son dönemde ilişkileri çok ısıttığı görülürken, bu ülkenin Türkiye'de yatırım yapacağı haberleri sıkça konuşulur olmuştu. İşte bu nedenle ziyaretin Merkez Bankası’nın faiz kararının alınacağı güne denk gelmesinin özel bir önemi olabilir.

Özetle; eğer bugün Merkez Bankası beklentilerin altında bir faiz kararı alacaksa, piyasaların moralinin bozulmaması için BAE’den yatırım ve fon girişi haberlerinin verilmesi amacıyla bu ziyaret planlanmış denebilir. Bir başka deyişle; Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskısı nedeniyle faiz artış oranını düşük tutacak ama bunu 'yüklü yabancı sermaye geliyor' haberleri ile süsleyip, baştan piyasaların bozulması önlenmiş olacak.

Bu ziyaret haberi üzerine dün gece spekülasyonların ardı arkası kesilmedi. Düşük faiz artırım senaryosunun yanında Merkez Bankası’nın faiz oranlarını, yüzde 25 gibi, piyasalarda makul karşılanabilecek bir orana yükselteceği bunun yanında BAE'den gelecek yabancı fon haberleri ile etkinin güçlendirilmesine çalışılacağı da, dile getirilen senaryolardan bir başkası idi. (...)"

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