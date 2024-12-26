Asgari Ücret Tepkisi Büyüyor: En Az 30 Bin TL Olmalıydı

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Emekliler düşük maaşlarıyla geçinemediklerinden yakınırken, asgari ücrette yapılan artışı da yetersiz buldu. Rize’de yaşayan bir yurttaş, “Şimdi asgari ücrete yüzde 30 zam verdi. Ben de 12 buçuk lira maaş alıyorum hadi olsun 15 lira, bir buçuk ay sonra o 15 bin liranın da değeri yok, 22 liranın da değeri yok. Nasıl bir ülke yaşıyoruz, hükümetin suçu var mıdır, vardır. Ben bir AK Partiliyim ve ona daha oy vermeyeceğim” dedi.

Rize’de yaşayan vatandaşlar 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepkilerini dile getirdi. Emekli maaşlarıyla geçinemediklerini belirten vatandaşlar, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlardan da umutlu olmadıklarını söyledi.

Vatandaşlar, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

Mehmet Sönmez: “Ben süper emekliydim. Benim hakkımı kim verecek? O vakit aileme bakardım para da artırıyordum, şimdi ben çoluk çocuğumun yanında duruyorum. Ben emekli bir hafızım, herkes ceplerini doldurdu, 'bir yüzüğüm var' dedi dünya onun oldu."

Ali Delibalta: “Benim hastam var 12 bin lira maaş alıyorum. Ev sahibi kirayı 10 lira yaptı, kaldı bana 2 buçuk lira. Ben bir ay bu 2 buçuk lira ile ne edeceğim soruyorum size?"

'GEÇİM ZOR'

İbrahim Yamak: “Asgari ücret biraz az. Asgari ücretle çalışan ömrünü zaten yoksul geçiriyor. Emekli olduktan sonra da maaşları düşük yani böyle bir haksızlık var, inşallah gene yaparsa yine bunlar yapar onu da diyeyim."

'BAKANLAR FEDAKARLIK ETSİNLER'

İsmail Feyiz: “Şimdi zenginlerde mutlu değiller, çok zenginler kaçıyorlar. Toplumdan insanın işini görmüyorlar, 22 bin lira azdır yani tamam en az 30 bin lira olması lazımdı. Eğer bu yetkililer ve beni dinliyorlarsa hazreti Ömer'in adaletinden yani Müslümanlarsa, emekli milletvekilleri eğer hakkım varsa ağzınızdan burnunuzdan alacağım var. Yahu çift maaş alıyorlar, o 30 bin lira ile onlar bir ay geçinsinler. Eğer bu ülke batıyorsa önce siz, fedakarlık edin."

Rizeli yurttaş: “Şimdi asgari ücrete yüzde 30 zam verdi. Ben de 12 buçuk lira maaş alıyorum hadi olsun 15 lira, bir buçuk ay sonra o 15 liranın da değeri yok, 22 liranın da değeri yok. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz, hükümetin suçu var mıdır vardır. Ben bir AK Partiliyim ve ona daha oy vermeyeceğim.”

Mahir Tosun: “Asgari ücreti çok az buldum çünkü 15 bin lira kira, 5 - 6 bin lira fatura paraları. Nasıl geçinecek bu adam? Bir de torununa harçlık veremez, bir yemek yiyemez. Enflasyon düştü diyor yumurta çıktı 150 liraya, nasıl düştü bu onu biz anlayamadık.”

Kaynak: ANKA