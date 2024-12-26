Bankaların Mevduat Faizi Yarışında Merkez Bankası Depremi! Oranlar Sil Baştan Değişecek, 22 Ay Sonra Bir İlk

Merkez Bankası faiz indirim döngüsü 2024 Aralık itibarıyla başladı. TCMB, ekonomistlerin 150 baz puanlık faiz indirim beklentisine karşın sürpriz bir şekilde politika faizini 250 baz puan düşürdü. Böylece 22 ay sonra ilk faiz indirimini yapan bankanın güncel faizi yüzde 50’den yüzde 47,5’e geriledi. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Türk Lirası mevduat faiz oranları ne olur? Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner Gerçek Gündem’e açıkladı. İşte güncel mevduat faizleri ile haberin detayları…

SEMBOLİK OLACAKTI, SÜRPRİZ YAPTI

Merkez Bankası’nın beklenenden daha fazla faiz indirmesini değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Asgari ücretin beklentilerin altında arttırılması aslında erken bir faiz indirimine gidileceğinin sinyallerini vermişti. Ancak 150 baz puan gibi sembolik bir faiz indirimi olması bekleniyordu. TCMB sürpriz bir karar alarak 250 baz puan indirime gitti” yorumunu yaptı.

“FAİZLER YÜZDE 46-47’LERE DÜŞEBİLİR”

Peki TCMB’nin faiz indirim kararı TL mevduat faizlerine nasıl etki eder? O soruya da yanıt veren Doç. Dr. Tufaner, “Bu karar mevduat faizlerini doğru orantılı olarak etkileyecektir. Kısa vadede mevduat faizlerinde bir geri çekilme görebiliriz. Mevduat faizleri 46-47 bandına düşebilir. Ancak, orta ve uzun vadede gelecek olan enflasyon verisi ve önümüzdeki süreçteki politika faiz kararları mevduat faizini şekillendirecektir” ifadelerini kullandı.

ARALIK 2024 GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası verilerine göre 13 Aralık haftasında mevduat faizleri 1 aya kadar olan vadede yüzde 54,91 seviyesinde bulunuyor. 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarında yüzde 59,23, 6 aya kadar vadelide yüzde 51,81 ve 1 yıla kadar vadeli TL mevduatlarında ise yüzde 50,57 seviyesinde yer alıyor. 1 yıl ve üzeri mevduat faiz oranları yüzde 39,93 olarak verilere yansıyor.

Kaynak: Haber Merkezi