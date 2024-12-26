Market Fiyatlarına 24.12.2024 Ayarı! Asgari Ücret Açıklandı, Ertesi Günü Bile Beklemediler! Saat 21.00’den Sonra Tüm Etiketler Değişti

100 LİRALIK ÜRÜNE EN FAZLA 3 TL ZAM YAPILABİLİR

ATV Haber’de yer alan habere göre Bakanlık’ın ürün fiyatını belirleme esası örnekle açıklandı. İşte işçilik maliyeti hesaplaması:

Bir ürünün maliyeti hesaplanırken, işçilik gideri yüzde 10 olarak alınır. İşçiliğin yüzde 3 olduğu alanlar da var, yüzde 30 olduğu alanlar da. Ancak ortalama alınırken, hesaplama yüzde 10 işçilik gideri üzerinden yapılır. Yani, elimizde 100 liralık bir ürün varsa, bunun sadece 10 lirası işçiye verilen ücrettir. Şimdi asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı diye 100 liralık ürünü 130 liraya çıkaranlar mutlaka olacak. Hâlbuki, o ürünün sadece 10 lirası işçi ücreti. O 10 liraya yüzde 30 eklersek 13 lira eder. Yani ürünün fiyatı 103 liraya yükselebilir.