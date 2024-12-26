Market Fiyatlarına 24.12.2024 Ayarı! Asgari Ücret Açıklandı, Ertesi Günü Bile Beklemediler! Saat 21.00’den Sonra Tüm Etiketler Değişti
Ticaret Bakanlığı en sert dille uyardı, onlar asgari ücretin açıklandığı 24 Aralık Salı günü saat 21.00'dan sonra etiketleri değiştirdi. MArket raflarında etiketlere asgari ücret zammı geldi. En fazla et ve süt ürünlerinde artış yapılırken, Bakanlık ise 100 liralık bir ürüne zam sonrası en çok 3 TL artış yapılabileceğine dair örnek bir hesaplama paylaştı. İşte detaylar...
Kaynak: ATV Ana Haber
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret için süreci sonlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz Salı akşamı saat 21.00 sularında 2025 asgari ücretinin yüzde 30 artarak 22.104 TL’ye yükseleceğini duyurdu. Ancak açıklamanın hemen ardından marketler bir kez daha şaşırtmadı, tüm etiketler sil baştan değişti. Fiyat değişim tarihini etiketlere yazma zorunluluğu bulunan marketlerin bu adımı vatandaşın dikkatinden kaçmadı!
Oysa Ticaret Bakanlığı dün, "Asgari ücret zammını maliyet artışı gibi gösterip fiyatları orantısız şekilde artırmaya çalışanları uyarıyoruz” diyerek yaptığı açıklamasında bu fırsatçılara en ağır cezaların verileceğini ve o cezaların da yüzde 43,93 oranında zamlandığını anımsatmıştı. Bu çok net uyarı bile onları durdurmaya yetmedi.
100 LİRALIK ÜRÜNE EN FAZLA 3 TL ZAM YAPILABİLİR
ATV Haber’de yer alan habere göre Bakanlık’ın ürün fiyatını belirleme esası örnekle açıklandı. İşte işçilik maliyeti hesaplaması:
Bir ürünün maliyeti hesaplanırken, işçilik gideri yüzde 10 olarak alınır. İşçiliğin yüzde 3 olduğu alanlar da var, yüzde 30 olduğu alanlar da. Ancak ortalama alınırken, hesaplama yüzde 10 işçilik gideri üzerinden yapılır. Yani, elimizde 100 liralık bir ürün varsa, bunun sadece 10 lirası işçiye verilen ücrettir. Şimdi asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı diye 100 liralık ürünü 130 liraya çıkaranlar mutlaka olacak. Hâlbuki, o ürünün sadece 10 lirası işçi ücreti. O 10 liraya yüzde 30 eklersek 13 lira eder. Yani ürünün fiyatı 103 liraya yükselebilir.
EN FAZLA ZAM ONLARA GELDİ
Asgari ücret zammı sonrası özellikle süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, kişisel temizlik malzemeleri en fazla etiketi değişen ürün grupları oldu. Vatandaş bazı ürünlerin asgari ücret açıklanır açıklanmaz değiştiğini söylerken konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat İbrahim Güllü, "Fırsatçılar yeni yılda fahiş uygulamaları ile ilgili olarak en ağır şekilde cezaya çarptırılacaklarını hiç unutmasınlar" ifadelerini kullandı.