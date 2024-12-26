Asgari Ücretten Sonra İlk Zam Geldi: Yılbaşı Öncesi Fiyatlar 2 Katına Çıktı

Yılbaşı yaklaştıkça, evlerimizi süsleyen ve yeni yıla özel anlamlar yüklediğimiz geleneksel süslemeler arasında kokina çiçeği de yerini alıyor. "Şans" ve "bereket" getireceğine inanılan bu kırmızı meyveli bitki, her yıl olduğu gibi bu yılda da büyük ilgi görüyor. Ancak, asgari ücret zammının ardından kokinanın fiyatı da arttı.