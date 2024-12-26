Asgari Ücretten Sonra İlk Zam Geldi: Yılbaşı Öncesi Fiyatlar 2 Katına Çıktı
Asgari ücretin açıklamasının ardından ilk zam da geldi. Yılbaşına sayılı günler kala şans ve bereket getireceğine inanılan kokina çiçeğinin fiyatı 2 katına çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşı yaklaştıkça, evlerimizi süsleyen ve yeni yıla özel anlamlar yüklediğimiz geleneksel süslemeler arasında kokina çiçeği de yerini alıyor. "Şans" ve "bereket" getireceğine inanılan bu kırmızı meyveli bitki, her yıl olduğu gibi bu yılda da büyük ilgi görüyor. Ancak, asgari ücret zammının ardından kokinanın fiyatı da arttı.
Halk arasında kokinanın "evi olmayana ev", "eşi olmayana eş", "parası olmayana para" verdiğine inanılıyor. Bir demet kokina çiçeği bu yıl ortalama 300-350 lira arasında satılıyor. Geçen yıl 150 bin demet kokina çiçeği satılırken, bu yıl bu rakamın 200-250 bine ulaşması bekleniyor.
Kokina çiçeği dışında, orkide, nergis ve kazablanka gibi farklı çiçekler de yılbaşı için tercih edilebiliyor. Bu çiçeklerin fiyatları, türlerine ve yetiştirildikleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor.