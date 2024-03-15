Asgari ücret iki ayda eridi: Açlık sınırı 17 bine dayandı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) Şubat 2024 raporunu dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme kriterlerine göre hazırladı.

Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı referans alındı.

Buna göre şubatta açlık sınırı 16 bin 100 lira. Bu harcama tutarı, sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göreyse yoksulluk sınırı 55 bin 691 lira.

TEK KİŞİNİN YOKSULLUK SINIRI 25 BİNİ GEÇTİ

Rapora göre tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamalarıyla yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi harcamalarının toplam tutarı en az 25 bin 568 lira olmalı. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 25 bin 568 lira.

GIDADA SÜT ÜRÜNLERİ ZİRVEDE

Günlük harcamalarda şubatta en yüksek maliyet grubu 170,72 lirayla süt ve süt ürünleri oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarıysa 109.40 lira. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 124.28 liraya yükseldi. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira, satı yağ ve sıvı yağsa 30,80 liraya yükseldi. Yumurta 10,69, şeker, bal, reçel ve pekmez için 13.40 lira oldu.