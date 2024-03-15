Gate.io'nun rezervleri 6 milyar doları aştı, 820 milyon dolar rezerv fazlası var

Rapora göre Gate.io’nun rezervleri Mart ayında %115,49’a ulaştı. Gate.io’nun rezervleri Ocak ayına göre %40’ın üzerinde artarak 6 milyar doları aştı. Böylece rezerv fazlası da 820 milyon dolara ulaştı.

Gate.io Mart 2024 Rezerv Kanıtı Detayları:

• Toplam Rezerv Değeri: 6,124,168,811 $

• Rezerv Fazlası: 821.492.191 $

• Toplam Rezervlerin Kullanıcı Fonlarına Oranı: 115.49%

Son yayınlanan rezerv kanıtı raporuna göre 60 gün içinde Gate.io'nun rezervlerinde ciddi bir büyüme görüldü. Gate.io son yıllarda, özellikle teknik gücü, piyasa etkisi ve güvenliğe verdiği yüksek önem sayesinde önemli başarılar elde etti.

Gate.io'nun rezerv kanıtı raporu, her biri %100'ü aşan rezerv oranına sahip 189 dijital varlığı kapsıyor. Rezerv kanıtı raporları kullanıcılara daha yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor. Gate.io, kullanıcıların hesaplarını ve mevduatlarını bağımsız olarak doğrulayabilecekleri bir platform sunuyor.

Gate.io’dan yapılan açıklamada, dijital varlık ticaretinin güvenliğini ve şeffaflığını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 2023 yılında, Sıfır Bilgi Kanıtı teknolojisini (Zk-SNARKs) benimseyerek Rezerv Kanıtı (PoR) çözümünü bir üst seviyeye taşıyan kripto para borsası, sadece PoR şemasını güçlendirmekle kalmadı aynı zamanda platformun güvenliğini ve şeffaflığını daha da artırdı.

Gate.io ayrıca, kapsamlı güvenlik denetimleri yoluyla platformun güvenliğini ve akıllı sözleşme denetimini geliştirmek için güvenlik denetiminde küresel bir lider olan Hacken ile de işbirliği yaptı. Hacken'in son raporu Gate.io'nun Proof of Reserve çözümünün blok zinciri teknolojisi ve kriptografik sistemlerde üstün olduğunu ve kullanıcılar için daha güvenilir bir dijital varlık alım satım ortamı sağladığını gösteriyor.

Gate.io'nun Mart 2024'teki son rezerv değeri, dijital varlık ticareti alanındaki istikrarlı büyümesini kanıtlıyor. Devam eden teknolojik yenilikler ve güvenlik denetim firmalarıyla derin işbirliği sayesinde Gate.io, küresel dijital varlık ticareti yapanlar için lider konumunu korumaya devam edecek.