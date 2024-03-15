Oğuz Kaan Salıcı'dan dikkat çeken açıklama: Erdoğan emekli yılı ilan etti, emekli açlığa mahkum oldu!

Enflasyon ve kur krizi yurttaşın alım gücünü her geçen gün aşağıya çekerken, açlık sınırı aylıklara mahkum edilen emekliler de bundan nasibi oldu.

Emeklilerin her geçen gün açlığa sürüklenmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl emekliler yılı ilan edilmesi üzerinden eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Emekliye seyyanen zam haftalardır tartışılıyor. Ailelerin 1 haftalık mutfak masrafı etmeyecek zamlar konuşuluyor… Bu artış bile oyalanıyor. Memur emeklisine de işçi emeklisine de seçim hesaplarıyla resmen eziyet ediliyor. Hani 2024, Emekliler Yılı’ydı?" diye sordu.

"BUNUN NESİ EMEKLİLER YILI"

Emeklilerin alım gücüne ilişkin gelinen noktayı "Bakın bir örnek vereyim" diyerek açıklayan Salıcı, "Önceki gün İstanbul’da Halk Ekmek büfesinin önünde uzunca bir kuyruk gördüm. Yaş ortalamasına bakınca benim vicdanım sızladı. Yaklaşık 75-80 civarıydı. Yazık değil mi? Maalesef her yerde ucuz et, ucuz ekmek kuyrukları oluştu. Bunun nesi emekliler Yılı?" dedi.

Oğuz Kaan Salıcı

"VERİLEN İKRAMİYE İLE 166 TANE RAMAZAN PİDESİ ALINIYOR"

Bayram ikramiyelerinde yaşanan erimeye dikkat çeken Salıcı, "2018 yılında bin lira verilmişti. O bin lirayla 400 tane Ramazan pidesi alabilirdiniz, üstelik 350 gram. Bu yıl verilen ikramiyeyle, 166 tane Ramazan pidesi alabiliyorsunuz, o da 300 gram" ifadelerini kullandı.

"BIRAKIN, EMEKLİLER YAŞASIN"

"Emeklilerin gözü lüks yatlarda, lüks katlarda, lüks yazlıklarda falan değil" diyen Salıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bırakın insanlar kasaptan yarım kilo kıyma alsın. Olur ya… Evde su borusu patlarsa tesisatçıya para öderken zorlanmasın. Borçlarını kapatsın. Torunun isteklerini yerine getirsin. Haftada 1-2 defa kahvehaneye çıkabilsin. Arada bir üstüne başına kazak alsın. 3-4 gün seyahate çıksın, dünya gözüyle, dünyanın en güzel ülkesi Türkiye’nin eşsiz köşelerini görsün. Hepsi bu. Bırakın, emekliler yaşasın."

ERDOĞAN EMEKLİLER YILI İLAN ETMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, yeni hizmetleri devreye almaktır. Şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasının devamında Erdoğan, en düşük emekli maaşını 10 bin TL olarak açıklamıştı. Ancak yaşanan ekonomik kriz ile birlikte TL'nin negatif getirisi hız kazanırken, emekli açlığa mahkum oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ERİDİ

Ayrıca emekliye seyyanen zam iddiaları seçim öncesi gündemdeki yerini korurken, emekli bayram ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı.

Ancak emekli bayram ikramiyelerinin ilk ödenmeye başladığı 2018 yılında bin TL bayram ikramiyesi o dönemde asgari ücretin yüzde 62'sine denk gelirken, 3 bin TL'lik ikramiye asgari ücretin, yüzde 18’ine geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem