Arzu Çerkezoğlu'ndan 'kamuda tasarruf paketi'ne tepki: Daha zor günlerin habercisi!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklanan tedbirlerde Saray'dan ve sermayeye tanınan vergi imtiyazlarından bahsedilmediğini, kamu hizmetlerinden 'tasarrufun' dayatıldığını vurguladı.

"Bu süslü paket kimseyi kandıramayacak" diyen Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tasarrufta da adalet yok! Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından “kamuda tasarruf paketi” olarak açıklanan önlemler, işçiler, emekçiler, emekliler için daha zor günlerin habercisi. Pakette yandaş müteahhitlere yapılan fahiş ödemeler yok; “itibardan tasarruf olmaz” diye savunulan lüks saray harcamaları yok; en önemlisi de sermayeye tanınan vergi imtiyazlarına son vermek yok. Kamuda tasarruf adı altında, hastanede sağlık emekçisinden, okulda öğretmenden, kısacası vergisini ödememize rağmen nitelikli bir biçimde yararlanamadığımız kamu hizmetlerinden tasarruf var.

"BU PAKET KİMSEYİ KANDIRAMAZ"

Kamuda tasarruf adı altında, daha fazla güvencesiz istihdam ve emekliye sefalet var. Ve en kötüsü bu paketi allayıp pullayıp “bakın biz tasarruf yapıyoruz, sıra işçide, emekçide, emeklide” demeye hazırlanıyorlar. “Kamuda tasarruf paketi” IMF’nin ve sermayenin desteğini alarak bu halka daha fazla bedel ödetmeye hazırlananların adaletsiz politikalarını süsleyip püsleyip paketlemesidir. Bu süslü paket kimseyi kandıramayacak! Gelirde ve vergide adalet mücadelesini büyüteceğiz."