Araştırma şirketinin kripto para birimi, bonuslu ön satışta hızla tükendi

Araştırma sektörüne özel olarak geliştirilen kripto para birimi GAG Token’ın, 29 Şubat'ta başlayan ön satışında önemli bir başarıya imza atıldı. Yapay zeka destekli araştırma hizmetleri sunan Adgager tarafından geliştirilen ve %30 bonus fırsatıyla yerli kripto para borsası Bitexen'de ön satışa çıkan GAG Token, yoğun ilgi görerek hızla tükendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Adgager Kurucusu Umut Vural, “GAG Token, araştırma dünyasına yenilikçi çözümler sunan, geleneksel sınırları aşan Adgager tarafından, araştırmaya katkıda bulunanlar ve işletmeler arasında değer transferi sağlamak amacıyla geliştirildi. Ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan GAG Token’ın bu başarısı, GAG Token ve Adgager’in potansiyeline olan inancın güçlü bir göstergesi oldu” dedi.

Ön satışlar 19 Mart’a kadar Bitexen’de devam ediyor

Yenilikçi bir pazar araştırma platformu olarak Türkiye’nin önde gelen markalarına şeffaf ve hızlı araştırma hizmetleri sunduklarını belirten Umut Vural, “Araştırma sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen Adgager olarak, GAG Token ile sadece araştırma süreçlerini dijitalleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekosistem katılımcıları için bir değer transfer aracı sunuyoruz. Yerli kripto para borsası Bitexen işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz ön satış, GAG Token'ın araştırma dünyasında oluşturduğu heyecanın somut bir kanıtı oldu. GAG Token’ın bonussuz ön satışı Bitexen’de yoğun bir ilgiyle halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Araştırma, reklam performansı ölçümü ve pazar analizinde kullanılacak

GAG Token, Adgager’ın işletmelerin pazar araştırma maliyetlerini azaltmak, araştırma süreçlerini hızlandırmak ve daha değerli içgörüler elde etmek için sunduğu hizmetlerde kullanılan GAG'ın blokzincirine taşınmış versiyonu olma özelliği taşıyor. Bugüne dek benimsedikleri yenilikçi yaklaşımlarla çeviklik kazandıklarını dile getiren Umut Vural, “GAG Token’ın bu hızlı satış başarısının arkasında, Adgager ve ekibinin yenilikçi vizyonunu destekleyen güçlü bir topluluk var. Hedefimiz GAG Token ekosistemini geliştirmek. Yeni projeler ve işbirlikleri, GAG Token’ı araştırma, reklam performansı ölçümü ve pazar analizi gibi alanlarda daha da değerli hâle getirecek. Önümüzdeki süreçte farklı ülkelerde ve farklı borsalarda da listelenmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yatırımcılarımıza ve Gager’lara teşekkür ediyoruz”

Sözlerini GAG Token yatırımcılarına ve topluluk üyesi Gager’lara teşekkür ederek tamamlayan Adgager Kurucusu Umut Vural, şu ifadeleri kullandı: “GAG Token'ın bu olağanüstü başarısı, ekibimizin tutkusunu ve araştırma sektöründe gerçekleştirmek istediğimiz dönüşümü yansıtıyor. %30 bonuslu satışın hızla tamamlanması, vizyonumuzu paylaşan ve destekleyen büyük bir topluluğa sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu sadece bir başlangıç, GAG Token ve Adgager için büyük planlarımız var. Yakında, ekosistemimizi daha da güçlendirecek yeni adım ve fırsatları herkesle paylaşacağız.”